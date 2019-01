"The Big Lebowski" war 1998 ein regelrechter Überraschungs-Hit. Jeff Bridges (69) überzeugte in seiner Rolle als bekiffter, trinkender "Dude", der mit seinen Kumpels in der Bowlingbahn abhängt. Über einen zweiten Teil wird bereits seit längerem spekuliert. Nun könnte sich der Wunsch tatsächlich erfüllen.

Kein Geringerer als Jeff Bridges selbst heizt die Gerüchteküche um ein Sequel der Kino-Komödie jetzt an. Auf Twitter postete der Schauspieler einen Mini-Teaser, in dem er in seiner bekannten Strickjacke über zerbrochenes Geschirr läuft, das offenbar nach einer wilden Partynacht zu Bruch gegangen ist. Nachdem erst nur seine Füße zu sehen sind, lächelt er schließlich über seine Sonnenbrille hinweg in die Kamera und verschwindet.

Besonders vielversprechend ist jedoch der Kommentar zum Trailer. Bridges schreibt: "Du kannst nicht in der Vergangenheit leben, Alter! Bleib dran!". Weitere News über eine mögliche Rückkehr dürfte es zum eingeblendeten Datum (3. Februar 2019) geben. An diesem Tag findet der Super Bowl statt, bei dem die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams auf dem Platz stehen.

Wird es in der legendären Halbzeitpause etwa die offizielle Ankündigung eines zweiten Teils von "The Big Lebowski" oder gar einen Trailer geben? Oder handelt es sich dabei womöglich nur um eine marketingstarke Werbestrategie eines Produkts? Bald wissen wir es. Bis dahin - cool bleiben.