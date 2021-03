Jennifer Garner plädiert für einen offeneren Umgang mit den Veränderungen eines Körpers nach Schwangerschaften. Sie werde immer wie eine Frau aussehen, die drei Kinder bekommen hat, sagt die US-Schauspielerin.

Der Körper einer Frau verändert sich meist nach einer Schwangerschaft. Davon bleiben auch die Mega-Stars nicht verschont. US-Schauspielerin Jennifer Garner scheint mit diesem Thema ganz offen umzugehen: "Ich kann wirklich hart arbeiten und fit sein – aber ich werde immer wie eine Frau aussehen, die drei Kinder bekommen hat."

Es gebe einerseits "unglaublich viele Frauen, deren Körper nach einer Schwangerschaft einfach zurückspringen zu einer schmalen Hüfte und kleinem Bauch, egal wie viele Kinder sie haben" sagt Garner laut dem US-Magazin "People" im Podcast "Happy Mum, Happy Baby". Sie selbst habe jedoch andere Erfahrungen gemacht.

Im Jahr 2014 habe die Schauspielerin in der "EllenDeGeneres Show" über die Veränderungen an ihrem Körper gesprochen, so "People". Nach der Geburt ihres letzten Kindes ist Garner etwas fülliger geblieben. Zu diesem Zeitpunkt wurde über eine erneute Schwangerschaft spekuliert.

Jennifer Garner entkräftet Gerüchte

Gerüchte über eine Schwangerschaft verflogen Garner bis heute. Dazu sagt sie in dem Podcast nur: "Ich bin 48 und Single".

"Es ist nur ein Körper. Seid dankbar für ihn. Er hat euch so weit gebracht, hat Kinder für euch ausgetragen. Was wollt ihr denn noch?", appellierte Garner schließlich.

Die drei Kinder Samuel, Seraphine Rose Elizabeth und Violet Anne bekam sie mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck. Die Beziehung der beiden Schauspiel-Stars endete in einer Scheidung, nachdem sich die beiden bereits im Jahr 2015 getrennt hatten. Seit 2004 waren sie ein Paar. In einem Interview mit der "New York Times" blickt Affleck nun zurück und erklärt: "Die Scheidung bereue ich am allermeisten in meinem Leben". In dem Gespräch geht er auch auf sein massives Alkoholproblem ein, das damals ein Grund für die Trennung von Garner gewesen sei.

