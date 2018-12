"Dirty Dancing" machte Jennifer Grey (58) berühmt - seitdem läuft ihre Filmkarriere eher schleppend, der große Erfolg ließ auf sich warten. Doch nun könnte die Kult-Schauspielerin, die als Baby an der Seite von Patrick Swayze (1952 - 2009) Filmgeschichte schrieb, bald in einer erfolgreichen Serie zu sehen sein. Wie das Portal "Entertainment Weekly" berichtet, hat Grey offenbar eine noch geheime Rolle in "Grey's Anatomy" an Land gezogen.

Bis jetzt soll allerdings nur feststehen, dass sie in mehreren Episoden erscheinen wird. Sie wäre damit laut dem Bericht nicht die erste Schauspielerin aus ihrer Familie, die den Serien-Cast erweitert. Vor neun Jahren spielte Jennifer Greys Vater Joel (86, "Happy End im September") demnach einen ehemaligen Lehrer von Katherine Heigls Rolle Ozzie.