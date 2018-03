Normalerweise ist es bei den Oscars üblich, dass die Schauspieler ihre Preise von den Vorjahresgewinnern des jeweils anderen Geschlechts entgegennehmen. Das heißt: Eigentlich wäre es Casey Afflecks (42, "Manchester by the Sea") Aufgabe gewesen, der besten Hauptdarstellerin zu gratulieren. Er hat sich jedoch dazu entschieden, bei der diesjährigen Oscar-Verleihung nicht auf die Bühne zu gehen. Der Grund? Ihm wurde in der Vergangenheit sexuelle Belästigung vorgeworfen. Durch seine Abwesenheit bleibt der Fokus auf der Show und schweift nicht ab in Richtung der #MeToo-Bewegung.

Lange war unklar, wer seinen Job übernimmt und an seiner Stelle den Oscar an die beste Hauptdarstellerin der Saison übergibt. Jetzt hat die Unsicherheit ein Ende. Jodie Foster (55, "Das Schweigen der Lämmer") und Jennifer Lawrence (27, "Passengers") ersetzen "Page Six" zufolge Affleck! Nominiert für den Award sind Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Meryl Streep ("Die Verlegerin"), Sally Hawkins ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers"), Margot Robbie ("I, Tonya") und Saoirse Ronan ("Lady Bird").

Den Oscar für den besten Hauptdarsteller werden Jane Fonda (80, "Grace and Frankie") und Helen Mirren (72, "Die Queen") präsentieren. Wer am Ende die goldene Statue in der Hand halten darf, wird sich schon ganz bald zeigen. Morgen, am 4. März, gibt es die Entscheidung.