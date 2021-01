Jennifer Lopez feiert mit ihrem Album "J.Lo" 20-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass lässt sie ein berühmtes Musikvideo wieder aufleben.

Jennifer Lopez (51) feiert ein besonderes Jubiläum. "Happy Birthday, mein zweites Album 'J.Lo.' wird 20!", schreibt die Sängerin in einem Instagram-Post. Bei einem Shooting habe sie sich zum besonderen Anlass kürzlich "einen kleinen Spaß" erlaubt. Im Clip ist Lopez am Strand zu sehen, im Hintergrund läuft ihr Song "Love Don't Cost A Thing". Das Musikvideo zu diesem Hit aus dem Jahr 2001 entstand ebenfalls im Sand. J.Lo, scheinbar nicht gealtert, stellt in dem Clip passend dazu eine Szene nach.

Sie entledigt sich ihrer Sonnenbrille und ihrer Jacke und deutet mit dem Rücken zur Kamera an, dass sie auch noch ihr T-Shirt ausziehen wird - im ursprünglichen Video hatte sich die Sängerin tatsächlich am Ende von ihrem weißen Oberteil verabschiedet. Auch die Frisur hatte Lopez dem Video entsprechend angepasst. In einem weiteren Post bedankt sich der Popstar bei seinen Fans für die jahrelange Unterstützung. "J.Lo" mit Songs wie "Love Don't Cost a Thing", "Play" und "Ain't It Funny" übertraf den Erfolg von Lopez' ersten Werk "On the 6" - und brachte ihr einen Rekord ein. Als erste weibliche Künstlerin schaffte sie es in den USA im Jahr 2001 zugleich einen Film ("Wedding Planner") und ein Album auf Platz 1 zu haben.