Jennifer Lopez steht derzeit in der Karibik für "Shotgun Wedding" vor der Kamera. Auf Instagram postete sie nun zwei neue Bilder vom Set.

Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (51, "Manhattan Queen") hält sich aktuell in der Dominikanischen Republik auf, wo sie neben Kollege Josh Duhamel (48, "So spielt das Leben") für "Shotgun Wedding" vor der Kamera steht. Auf der Social-Media-Plattform Instagram teile sie nun zwei neue Fotos vom Filmset.

Die beiden Schnappschüsse zeigen "J.Lo" barfuß am Strand in einem traumhaften beigefarbenen Kleid, ihre Haare wehen leicht im Wind. Hinter ihr sind zahlreiche Mitglieder der Filmcrew mit Mundschutzmasken zu sehen. Zu ihrem Post schrieb die gebürtige New Yorkerin "Augen auf den Preis" - womit sie vermutlich ihren in die Ferne gerichteten Blick auf dem ersten der beiden Bilder kommentiert.

Wirbel um angebliche Trennung von Alex Rodríguez

Lopez befindet sich bereits seit Längerem berufsbedingt in der Dominikanischen Republik. Vergangenes Wochenende flog ihr Verlobter Alex Rodríguez (45) dann ebenfalls in den Karibikstaat, nachdem Gerüchte über eine angebliche Trennung des Paares die Runde gemacht hatten. Der ehemalige Baseballprofi dementierte die Berichte jedoch mit der Aussage, er sei kein Single. Das darauffolgende Wiedersehen zwischen Lopez und Rodríguez beschrieb eine Quelle des "People"-Magazins als "freudig".