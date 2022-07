Ben Affleck und Jennifer Lopez haben geheiratet. Bei der Zeremonie setzte JLo auf zwei Hochzeits-Kleider - und zog sich in der Kapelle um.

Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) sind ein Ehepaar! Doch wer auf ein pompöses Fest gehofft hatte, der wurde ein wenig enttäuscht. Die beiden heirateten im engsten Kreis in einer Standard-Hochzeitskapelle in Las Vegas - ohne vorherigen Termin. Bei ihren Outfits verließ sich Lopez teils sogar auf den Inhalt ihres Kleiderschranks. Lopez hatte zwei Kleider für die Feier parat und zog sich zwischenzeitlich um. In ihrem Newsletter "On the JLo" verriet sie ihren Fans die besondere Bedeutung ihres ersten Kleides.

"Ich habe dieses Kleid seit so vielen Jahren und ich habe es immer wieder aufbewahrt, und jetzt trage ich es an meinem Hochzeitstag", erzählte Lopez, die zudem verraten hat, dass sie in einem "Kleid aus einem alten Film" geheiratet habe. In einem Clip zeigte sie zunächst das klassische, weiße Kleid mit U-Boot-Ausschnitt. Ihr Hairstylist Chris Appleton teilte auf Instagram den Clip ebenfalls und schrieb dazu: "Last-Minute-Gefühle vor der Hochzeit."

Jennifer Lopez trug während des Jawortes Kleid von Zuhair Murad

Später wechselte sie in der Kapelle die Robe und schlüpfte in ein High-Fashion-Brautkleid des libanesischen Designers Zuhair Murad (51), das sie während des Jawortes trug. Das ebenfalls weiße, schulterfreie Spitzenkleid mit langen Ärmeln hatte einen herzförmigen Ausschnitt und war mit einem Korsett und einer Schleppe versehen. Ein passender Schleier mit Spitzenbesatz rundete ihren Look ab.

In Sachen Make-up setzte Lopez auf ihren typischen bronzefarbenen Glow, sanfte Smokey Eyes und pfirsichfarbene Nude-Lippen. Ihre Haare frisierte sie sich zu voluminösen, großen, federnden Locken. Auch ihr Neu-Ehemann Ben Affleck griff im Übrigen zur Farbe Weiß. Er trug einen relativ schlichten, weißen Smoking mit passendem weißem Hemd und weißer Ansteckrose. Als Kontrast wählte er lediglich eine schwarze Fliege. Übrigens: Wie das erste Kleid von Lopez war auch der Anzug von Affleck keine Neuanschaffung, sondern aus dessen Bestand. Das verriet Lopez ebenfalls in ihrer Rundmail.