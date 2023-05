Die neue "Bachelorette" steht fest. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show wird die Singledame nicht solo in Thailand anzutreffen sein.

Der Sender RTL hat seine neue Rosenkavalierin für die Jubiläumsstaffel von "Die Bachelorette" vorgestellt. Für den besonderen Anlass wurde eine besondere Wahl getroffen, denn die 27-jährige Jennifer Saro sorgt für ein Novum bei der Datingshow: Sie fliegt gemeinsam mit ihrem Sohn nach Thailand, um dort - hinter ihrem Söhnchen, versteht sich - nach der zweiten Liebe ihres Lebens zu suchen.

Dass sie das erst einjährige Kind mit auf die Liebesreise nehmen würde, stand für Saro sofort fest, wie sie dem Sender verriet: "Tatsächlich könnte ich mich anders überhaupt nicht konzentrieren, wenn er nicht dabei wäre. Was ja überhaupt keine Option ist. Dann hätte ich keinen freien Kopf." Damit sie den potenziellen Partnern dennoch genug Zeit widmen kann, ist auch eine gute Freundin vor Ort in Thailand, um auf ihren kleinen "Keksi" aufzupassen.

Das ist Jennifer Saro

Die neue "Bachelorette" wurde am 4. Januar 1996 in Straubing geboren, wohnt aber inzwischen in Berlin. Als Beruf hat die 1,66 Meter große Saro angegeben, Influencerin zu sein. Seit fünf Jahren gehe sie demnach nun schon als Single durch die Welt.

Mit dem Vater ihres Sohnes war sie nicht zusammen - bei einem Date im Jahr 2021 sei sie ungeplant schwanger geworden. "Ich wusste von Anfang an, dass ich das komplett alleine machen werde. Und das hat mir natürlich Angst gemacht", blickt Saro auf die schwere Zeit zurück. Die Sorge, dass die "Bachelorette"-Kandidaten wegen ihres Sohnes die Fliege machen könnten, hegt sie nicht. Aus Erfahrung könne sie sagen: "Neun von zehn haben da gar kein Problem mit." Für die Zukunft könne sie sich weiteren Familienzuwachs vorstellen - dann aber mit Mister Right, so die Hoffnung.

Den genauen Starttermin für die zehnte Staffel von "Die Bachelorette" hat RTL noch nicht bekannt gegeben. In der Ankündigung bei Instagram heißt es lediglich, dass es "demnächst bei RTL und wie gewohnt immer 7 Tage vorher auf RTL+" losgehen werde.