Jenny Elvers hat nach ihrem Engagement als "Promi Big Brother"-Expertin im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" einen neuen TV-Job an Land gezogen.

Im Sommer dieses Jahres hat Jenny Elvers (48) bereits TV-Luft geschnuppert. Im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" hat sie als "Promi Big Brother"-Expertin die diesjährige Staffel begleitet. Nun kehrt sie zum Sender zurück. In der neuen einstündigen Sat.1-Liveshow "Frühstücksfernsehen hautnah - Die Vormittags-Show", die vom 16. November bis 18. Dezember 2020, montags bis freitags um 10 Uhr, von Karen Heinrichs (46) und Simone Panteleit (44) moderiert wird, diskutiert Jenny Elvers mit ihnen über die News aus der Welt der Promis.

"So macht mir Fernsehen richtig Spaß"

Schwerpunkte der Sendung sind vor allem Themen aus dem täglichen Leben wie Gesundheit, Kochen und Backen, DIY, Beauty, Shopping, Partnerschaft und Dating, wie der Sender mitteilte. "Für uns wird ein großer Wunsch wahr: Wir wollen Fernsehen VON Frauen FÜR Frauen MIT Frauen machen - und das als beste Freundinnen. Aber die Männer dürfen natürlich auch zuschauen", sagte Karen Heinrichs über die neue Sendung.

Jenny Elvers ist begeistert, "Teil dieses sympathischen neuen Formats sein zu dürfen". Der "Bild"-Zeitung erzählte sie zudem, dass sie nur noch Sachen mache, "auf die ich richtig Lust habe". Und das sei bei diesem Format der Fall. "Das Live-Senden macht den Charme der Sendung aus. So macht mir Fernsehen richtig Spaß. Natürlich kann bei einer Live-Übertragung auch mal etwas schief gehen, man verspricht sich oder so. Aber das ist doch nur menschlich", so Elvers weiter.