Blickfang auf dem roten Teppich: Jessica Biel und Justin Timberlake haben gemeinsam eine Spendenveranstaltung in Los Angeles besucht.

Kurz vor ihrem zehnten Hochzeitstag am 19. Oktober zeigten sich Jessica Biel (40) und Justin Timberlake (41) nach langer Zeit mal wieder gemeinsam auf dem roten Teppich. Das Ehepaar besuchte die "Children's Hospital of Los Angeles"-Gala in Santa Monica.

Biel begeisterte in einem schwarzen Kleid, das mit Federn, Kristallperlen und Schleifen verziert war. Die silbernen Flechtdetails und der tiefe V-Ausschnitt sorgten zudem für Aufmerksamkeit. Die bodenlange Robe stammt aus der Herbst/Winter 2022 Couture-Kollektion von Giambattista Valli. Schlichte Ohrstecker und ein Statement-Ring rundeten ihren Look ab. Timberlake machte dagegen in einem eleganten schwarzen Smoking von Brunello Cucinelli eine gute Figur. Gemeinsam posierten sie strahlend für die Fotografen. Das Paar gab sich im Oktober 2012 das Jawort und hat gemeinsam zwei Kinder.

Auf Instagram teilte die Schauspielerin weitere Fotos des Abends. Darunter schrieb sie: "Gestern Abend haben wir uns alle schick gemacht, um eine Sache zu unterstützen, die uns am Herzen liegt." Es sei etwas ganz Besonderes, dass ihr Bruder dabei war. "Seine Tochter hatte eine lebensrettende Herzoperation im CHLA und wir sind so dankbar und stolz, Teil dieser Gemeinschaft zu sein", so die 40-Jährige.

Timberlake gab für den guten Zweck sogar einige seiner größten Hits zum Besten. Mit seinen Followern teilte er Fotos und Videos seines Auftritts. "Letzte Nacht haben wir @childrensla unterstützt. Ein großes Dankeschön an alle, die für die Sache gekommen sind", kommentierte er seinen Post.

Spendenevent für Kinder und Jugendliche

Die Veranstaltung in Santa Monica wurde von Hollywood-Star Chris Pine (42) und seinem Vater, Robert Pine (81), ausgerichtet. Die gesammelten Spenden von mehr als 5,5 Millionen US-Dollar kommen dem Krankenhaus zugute.