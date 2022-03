Vorletzte Folge der ersten Staffel der Reality-TV-Show "Diese Ochsenknechts". Im Mittelpunkt auch dieses Mal: Jimi Blue. Der zieht diesmal sogar blank und sucht Geister – mehr geht nicht!

50 Minuten vollgestopft mit dem feinsten Trash-TV, das Deutschland zurzeit zu bieten hat. Gerne würde man auch noch mehr über die anderen Ochsenknecht-Mitglieder aufschreiben, doch was Jimi Blue fast jede einzelne Folge bisher rausgehauen hat, ist einfach zu gut. Stellen Sie sich auf übernatürliche Fähigkeiten, Horrormädchen, Nacktkochen und ein bisschen anderen Ochsenknecht-Wust ein.

Bilder sprechen mehr als tausend Worte. Man betrachte sich an dieser Stelle das Gesicht von Wilson Gonzalez Ochsenknecht während sein jüngerer Bruder nackt am Gasherd steht. Jep. Wilson Gonzalez, dagegen kommt man beim Storytelling einfach nicht an – Sorry!

In dieser Episode startet die wilde Büffelherde, Entschuldigung Familie Ochsenknecht, auf Mallorca. In der Familienkutsche geht es los auf Häusersuche. Man möchte sich ein gemeinsames Feriendomizil zulegen. Mit im Gepäck die Mutter von Natascha Ochsenknecht als neue Markenbotschafterin von Nataschas Modelabel "NO", zumindest im Allover-Look. Mallorca ist wie eine zweite Heimat für die deutsche Familie, sie verbrachte hier viel Zeit, als die Kinder noch klein waren. Cheyenne Ochsenknecht berichtet von schönen Erinnerungen an die Insel. Der Geruch vom Flughafen auf Mallorca und der Toilettengeruch erinnern sie an das mallorquinische Zuhause. Wunderschön.

Jimi Blue Ochsenknecht spürt negative Energien

Mehrere Häuser werden am Anfang der Folge begutachtet. Cheyenne Savannah findet möbliertes Wohnen aber eklig. Vielleicht würde der Toilettengeruch es heimeliger machen, wer weiß. Wilson Gonzalez sieht aus, als hätte ihn jemand aus dem Bett geprügelt. Außerdem hätte er gerne, dass jeder eine eigene Hütte hat und kein Familiendomizil, ein ganzes "Ochsenknecht-Dorf" quasi. In der Zwischenzeit spürt Jimi Blue Ochsenknecht negative Energien, und das, obwohl seine Ex-Freundin Yeliz Koc gar nicht vor Ort ist.

Das Thema Energien scheint alle Ochsenknechts zu beunruhigen, schließlich ist Cheyenne ja auch Expertin darin, die Aura von Kühen zu lesen. Zum Glück ist die Maklerin und Freundin der Familie Baubiologin und beherrscht auch das Wünschelrutengehen. Alle strecken nach Anweisung ihre Hände auf Taillenhöhe nach vorne und schwirren aus durch das Haus und über das Gelände, um die bösen Energien zu finden. Man soll es in Form von Zuckungen im Handgelenk merken. (Komisch, auch mein Handgelenk fängt beim Schreiben gerade an zu zucken, naja.)

"Jimi hat eine Ader für Übernatürliches, er kann sogar Geister sehen", sagt Natascha Ochsenknecht, die selbst auch schon mal vier Engel sah. Währenddessen spürt Jimi Blue negative Energien unter dem Bett und vor der Terrassentür. Er selbst ergänzt, dass zwei seiner Freunde ihm das auch glauben, weil sie seine Reaktion auf eine übernatürliche Situation mal erleben konnten. Immerhin zwei. Auch sein Schwager in spe, Nino, erzählt, dass Jimi Blue Ochsenknecht auf dem Grazer Bauernhof schon ewas Dunkles auf dem Dachboden erspüren konnte.

Horror-Begegnung mit Grusel-Mädchen

Dann berichtet der zweitgeborene Ochsenknecht-Sohn von einer gruseligen Begegnung in seiner Kindheit. Als er einmal für einen Dreh mit seiner Mutter in England war, stand in seinem Zimmer mitten in der Nacht ein kleines Mädchen in einem weißen Nachthemd. Sie guckte in den Spiegel und trug einen Teddybär in der Hand. Dann drehte sie sich um und starrte ihn an. Jimi Blue schrie. Seine Mutter erwachte und sah – nichts. Danach folgt eine Schleich-Bewerbung als Moderator für "Galileo Mystery". In der Sendung soll Jimi Blue Ochsenknecht kurz danach gesehen haben, dass ein Hotel im Nachbarort in England evakuiert wurde. Ein kleines Mädchen soll auf der Toilette einen Brand verursacht haben. Können wir noch einmal darauf zurückkommen, dass Cheyenne eine Affinität zu ausländischen Toiletten und Kuh-Kot in der Serie hat?! Auf jeden Fall war für Inspektor Ochsenknecht der Fall damit gelöst.

Seitdem hat Jimi Blue Ochsenknecht übrigens Angst, im Dunkeln zu schlafen. Apropos Dunkelheit. Die hätten sich ALLE Ochsenknecht-Mitglieder etwas später in der Folge gewünscht, als Jimi Blue splitterfasernackt nach einem Sprung in den Pool, die Küche betritt. Ob er in diesem Moment gedacht hat, dass man ihn nicht sieht, weil er ein Geist ist, bleibt ungeklärt, bis zu seinem Kommentar: "Mir ist kalt, der ist normalerweise größer." Ok, also ihm scheint bewusst zu sein, dass man ein winziges Bisschen von ihm sieht. Das stört ihn aber nicht weiter und er beteiligt sich nackt daran, das Abendessen für die Ochsenknechts zu kochen, obwohl seine Mutter brüllt: "Oh ne, Jimi ist exhibitionistisch veranlagt, dauernd sieht man diese Nudel irgendwo!" Scheint also nicht das erste Mal zu sein. Man gebe ihm einen "NO"-Mantel, bitte.

Cheyenne Savannah Ochsenknecht schließt die Folge mit einem anderen Wurstgeständnis. Sie hat sich mit 18 Jahren die Lippen aufspritzen lassen und bereut es jetzt. Bisher hat sie diesen offensichtlichen Fakt immer geleugnet. Mit Hylase, ein Enzym zum Auflösen von Hyaluronsäure, lässt sie diese nun teilweise wieder verkleinern. Die Kamera und Baby Mavie sind live dabei. Aber damit kein künstlicher Mangel entsteht, gesteht sie, dass ihr Verlobter Nino Sifkovits ihr zu Weihnachten bereits neue Brüste geschenkt hat. Den Gutschein muss sie nur noch einlösen.

Seit Montag, den 21. Februar, 20:15 Uhr gibt es wöchentlich eine neue Episode bei Sky des neuen Reality-TV-Formats "Diese Ochsenknechts".

Quelle: Sky