Seit einer Woche läuft die Reality-TV-Show von Familie Ochsenknecht auf Sky. In der zweiten Folge kommt raus, dass Jimi Blue Ochsenknecht das Blaue vom Himmel lügen kann, auf die Kosten seiner Ex-Freundin lebte und Cheyenne Ochsenknecht auf Kuh-Exkremente abfährt.

Steigen wir doch gleich mal mit einer dicken Lüge in Folge zwei ein. Wer in der Pilot-Folge schon den Atem anhielt, dass die Steuerfahndung doch tatsächlich in Österreich auftauchte und den scheinbar steuerflüchtigen Jimi Blue Ochsenknecht einkassieren wollte, darf nun wieder ausatmen. Denn gleich zu Anfang der zweiten Folge klärt der Sohn von Natascha Ochsenknecht auf, dass er lediglich seine Mutter zu ihrem Geburtstag mal so richtig aufs Korn nehmen wollte. Veräppelt fühlt sich aber bestimmt auch die von Ochsenknecht verlassene Yeliz Koc. Zu der Trennung äußert er sich später noch.

Zurück zur Einstiegslüge: Zwei österreichische Schauspieler wurden engagiert. Vorher gab es ein von Ochsenknecht geschriebenes Skript, sogar ein gefälschtes Behördenschreiben und Fake-Ausweise hatte er für die Protagonisten dabei. Nur sein Bruder Wilson Gonzalez wurde auf den letzten Drücker eingeweiht. Der restliche Ochsenknecht-Clan fiel am Geburtstag der Mutter ordentlich darauf rein. Sie zählten tatsächlich schon mal ihre übrigen Bargeld-Penunsen, um den Pleite-Geier Jimi Blue Ochsenknecht direkt wieder freikaufen zu können. Interessant, wie gut der jüngste Ochsenknecht Sohn nicht nur schauspielern, sondern vor allem selbst die eigene Familie anlügen kann.

Apropos bankrott: Vor der Corona-Zeit baute Jimi Blue Ochsenknecht ein CBD-Unternehmen auf. Dann sprang der Investor ab und Jimi Blue musste die Kosten im knapp sechsstelligen Bereich allein tragen. Während der Corona-Pandemie waren die Einnahmen des Ex von Yeliz Koc sehr überschaubar und zu allem Überfluss kamen Steuernachzahlungen auf ihn zu. Irgendwann wuchs ihm das Ganze über den Kopf. Er öffnete seine Briefe nicht mehr. Immer die beste Lösung, vielleicht vergisst die Steuer einen ja.

Jimi Blue Ochsenknecht futterte sich bei Yeliz Koc durch

Komischerweise vergaß die Steuerbehörde den Ochsenknecht-Sohn nicht und fror kurzerhand sein Konto ein. Sieben Monate lang musste der Schauspieler 2021 mit einem Pfändungsschutzkonto klarkommen. 1100 Euro blieben ihm im Monat zum Leben. Doch wie gut, wenn man eine Freundin hat, die einen in der Not aushalten kann: "Ich war froh in der Zeit, dass ich eine Freundin hatte, die auch ganz gut verdient, die hat mich in der Zeit finanziell unterstützt", gesteht der 30-Jährige. Ein Artikel mit Yeliz Koc wird eingeblendet. Wir dürfen also mutmaßen, dass Yeliz Koc die Glückliche war, die sogar die Miete und das Essen für den Promi-Sohn bezahlen dürfte.

Der Fairness halber gehört aber ergänzt, dass Jimi Blue sich mittlerweile wieder finanziell berappelt haben soll und Yeliz Koc das Geld auch zurückbekommen hat, so sagt er. Die Beziehung zerbrach am Ende nach viel öffentlichem Drama. Jimi Blue Ochsenknecht gibt in der Folge als Trennungsgrund an, dass Yeliz Koc im Umfeld über seine neue Abhängigkeit von ihr gesprochen haben soll und dass ihre Art mit ihm zu sprechen fast beleidigend gewesen sein soll, das passte ihm nicht. Er wollte aber nie einer sein, der eine Schwangere verlässt. Das tat er dann aber dennoch.

Cheyenne Ochsenknecht steht auf Kuh-Kot

Die restliche Ochsenknecht-Familie findet wenig Raum in der zweiten Episode. Die Zuschauer begleiten Cheyenne Savannah Ochsenknecht noch eine Runde über einen italienischen Viehmarkt und auf ihrem Bauernhof. Stolz erzählt sie, dass es sie nicht stört, sich auch mal die Finger dreckig zu machen oder von einer Kuh angekackt zu werden. "Ich mag den Geruch von Kuhscheiße", gesteht sie. Sie ist mit Leib und Seele, neben Bäuerin, aber Influencerin. Als es um ihre monatlichen Einkünfte geht, hält sie sich bedeckt. Mama Ochsenknecht schmeißt aber mal die Summe eines Kleinwagens in die Manege. Doch anders als bei ihrem Bruder, verrät das Nesthäkchen den Zuschauern, dass ihr Verlobter es niemals zulassen würde, dass sie ihn unterhält.

Ab Montag, den 21. Februar, 20:15 Uhr gibt es wöchentlich eine neue Episode bei Sky des neue Reality-TV-Format "Diese Ochsenknechts".

Quelle: Sky