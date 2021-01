Die passende Musik darf bei der Amtseinführung von Joe Biden nicht fehlen. Das Vereidigungskomitee hat dafür eine Playlist erstellt.

Der passende Soundtrack zur Amtseinführung von Joe Biden (78) und Kamala Harris (56) am 20. Januar steht. Wie das Planungskomitee der Vereidigungszeremonie auf seinem Twitter-Account verkündet hat, haben DJ D-Nice (50) und das Unternehmen The Raedio zu Ehren des neuen US-Präsidenten eine Track-Playlist mit 46 Songs erstellt. Darauf zu hören sind Klassiker wie Steely Dans "Do It Again", Led Zeppelins "Fool in the Rain", aber auch aktuellere Pop-Hits wie "Levitating" von Dua Lipa (25), "Higher Love" von Kygo (29) und Whitney Houston (1963-2012) sowie "FIND YOUR WAY BACK" von Beyoncé (39).

Die Tracklist diene vor allem allen Menschen zuhause, "damit Sie die ganze Nacht durchtanzen können, während wir unsere neuen Anführer vereidigen", schreibt das Komitee in seinem Tweet. "Diese Songs und Künstler spiegeln den unerbittlichen Geist und die reiche Vielfalt Amerikas wider. Sie sind die Partitur für ein neues Kapitel und werden dazu beitragen, die Menschen zusammenzubringen, während die Biden-Harris-Regierung ihre wichtige Arbeit zur Einheit unseres Landes beginnt", wird der CEO des Komitees, Tony Allen, von "Billboard" zitiert. Die Wiedergabeliste ist ab sofort auf den Musik-Streamingdiensten Spotify, Apple Music, Tidal und Amazon Music verfügbar.