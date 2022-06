Besuch vom mächtigsten Mann der Welt: US-Präsident Joe Biden wird in einer neuen Folge von James Cordens "The Late Late Show" zu sehen sein.

Erstmals seit 2019 wird James Corden (43) in der kommenden Woche mit seiner "The Late Late Show" wieder von London aus senden. Für diesen besonderen Anlass wurde eine ganze Reihe namhafter Stars als Gäste gewonnen - unter anderem der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden (79). Er wird in einer der Episoden im bereits aufgezeichneten Segment "Take a Break" ("Mach eine Pause") zu sehen sein, wie die US-Seite "Variety" berichtet.

Corden wird sich darin als der persönliche Assistent von Biden im Weißen Haus versuchen dürfen. "Der Grad an Zugang, den wir hatten, war ziemlich verrückt", wird der Komiker und Moderator zitiert. "Wir haben wirklich einen ganzen Tag dort verbracht und überall gefilmt. Wir haben im Presseraum gedreht, im Oval Office, in der Küche, in den Gängen."

Corden wird sentimental

Zum zweiten Mal durfte Corden nun schon in die Machtzentrale des US-Präsidenten, dem Oval Office. "Erstmals mit der First Lady [Michelle] unter der Obama-Administration und nun mit Präsident Biden. Das Ganze ist für die Erinnerung an die Show eine große Sache", freut sich der Moderator. Was er damit anspricht, ist klar: Im kommenden Jahr wird er als Moderator der "Late Late Show" von Bord gehen, wie er im April dieses Jahres mitgeteilt hatte.

"Dies wird mein letztes Jahr sein, in dem ich die Show moderiere", sagte Corden damals in der Sendung. "Als ich diese Reise begann, sollte es immer genau das sein: eine Reise, ein Abenteuer. Ich habe es nie als mein endgültiges Ziel gesehen." Er wolle die Show immer mit Liebe machen: "Und ich denke wirklich, dass in einem Jahr ein guter Zeitpunkt sein wird, um weiterzuziehen und zu sehen, was es sonst noch geben könnte." Corden hatte die Show 2015 von seinem schottischen Kollegen Craig Ferguson (60) übernommen.

Diese Stars sind noch dabei

Vom 27. bis 30. Juni werden vier Episoden der "The Late Late Show" aus der Freemasons' Hall im Herzen Londons gesendet. Zu den weiteren Gästen zählen Vin Diesel (54), Billie Eilish (20), Ed Sheeran (31), John Boyega (30), Alanis Morissette (48) und David Harbour (47), um nur einige zu nennen.