Joe Biden schwärmte nach einer Audienz über die Queen: In Bezug auf ihr Aussehen und ihre Großzügigkeit erinnere sie ihn an seine Mutter.

Joe Biden (78) war zum G7-Gipfel in Großbritannien und besuchte während seiner Reise auch Queen Elizabeth II. (95). "Sie war sehr liebenswürdig", verriet der US-Präsident laut "New York Times", nachdem er und First Lady Jill Biden (70) eine Privataudienz auf Schloss Windsor genießen durften. Sie habe ihn in Bezug auf ihr Aussehen und ihre Großzügigkeit "an meine Mutter erinnert", fügte Joe Biden demnach über die Monarchin hinzu.

Während des Treffens sprach die Queen mit Biden dem Bericht zufolge über den russischen Präsidenten Wladimir Putin (68) und Chinas Staatschef Xi Jinping (67). Auch über das Leben im Weißen Haus im Vergleich zu dem auf Schloss Windsor sollen die beiden geplaudert haben. "Ich sagte, wir könnten das Weiße Haus im Innenhof unterbringen", scherzte der Präsident über die Residenz der Königin und fügte hinzu, dass er der Queen eine Einladung ins Weiße Haus ausgesprochen habe. Es war das zweite Aufeinandertreffen für die Bidens und die Königin in wenigen Tagen. Am Freitag besuchte Elizabeth II. das Gipfeltreffen in Cornwall.

Biden ist der 13. US-Präsident, den die Queen trifft

Joe Biden ist bereits der 13. US-Präsident, den die Queen im Laufe ihrer Regentschaft getroffen hat. Die Monarchin, die 1952 den Thron bestieg, hat mit allen amerikanischen Präsidenten seit Harry S. Truman (1884-1972), mit Ausnahme von Lyndon B. Johnson (1908-1973), persönlich gesprochen. Die Audienz mit den Bidens gehörte nun zu ihren ersten öffentlichen Terminen nach dem Tod von Prinz Philip (1921-2021). Der Ehemann der Queen war im April im Alter von 99 Jahren verstorben.