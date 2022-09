US-Präsident Joe Biden will zum Begräbnis der Queen kommen. Das sagte er bei einem Termin im US-Bundesstaat Ohio.

Joe Biden (79) will sich persönlich von Queen Elizabeth II. verabschieden, die am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Wie CNN berichtet, sagte er zu mitreisenden Reportern bei einem Termin im US-Bundesstaat Ohio, dass er beim Begräbnis der Monarchin anwesend sein wolle. "Ich weiß noch nicht, was die Details sind, aber ich werde hingehen", fügte Biden an.

Wann das Begräbnis stattfinden wird, steht noch nicht offiziell fest. "In etwas mehr als einer Woche werden wir als Nation, als Commonwealth und tatsächlich als globale Gemeinschaft zusammenkommen, um meine geliebte Mutter beizusetzen", sagte König Charles III. (73) in einer Rede am Freitagabend (9. September). Mitarbeiter des Weißen Hauses sollen am gleichen Tag bereits damit begonnen haben, Vorbereitungen für Bidens Reise nach Großbritannien zu treffen. Mit dem König persönlich gesprochen hat Biden bis dato laut eigener Aussage nicht.

Joe Biden: "Sie hat eine Ära geprägt"

In der Erklärung von Joe Biden nach der Nachricht über den Tod der Queen hieß es: "Ihre Majestät Königin Elizabeth II. war mehr als eine Monarchin. Sie hat eine Ära geprägt." Zudem blickte der US-Präsident gemeinsam mit seiner Ehefrau auf gemeinsame Begegnungen zurück: "Wir trafen die Queen zum ersten Mal 1982, als wir als Teil einer Senatsdelegation nach Großbritannien reisten. Und wir fühlten uns geehrt, dass sie uns im Juni 2021 während unserer ersten Auslandsreise als Präsident und First Lady ihre Gastfreundschaft gewährte, wo sie uns mit ihrem Witz bezauberte, uns mit ihrer Freundlichkeit bewegte und großzügig ihre Weisheit mit uns teilte." Ihr Vermächtnis werde "in den Seiten der britischen Geschichte und in der Geschichte unserer Welt eine große Rolle spielen".