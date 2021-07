Wer wird "Verstehen Sie Spaß?" moderieren? Der Gerüchteküche nach sollen angeblich Barbara Schöneberger und Jörg Pilawa im Gespräch sein.

Wie geht es bei "Verstehen Sie Spaß?" weiter? Im Dezember 2021 wird Guido Cantz (49) seine letzte Ausgabe der Samstagabendshow präsentieren. Ihm nachfolgen könnte nach Informationen der "Bild"-Zeitung ein prominentes Duo. Nachdem bereits über Barbara Schöneberger (47) als neue Moderatorin spekuliert wurde, gibt es nun Gerüchte, wonach Jörg Pilawa (55) zusammen mit Schöneberger durch die Show führen könnte. Eine endgültige Entscheidung solle in Kürze fallen, berichtet "Bild".

Dass Guido Cantz, der seit April 2010 Gastgeber ist, bei "Verstehen Sie Spaß?" aufhört, gab der Südwestrundfunk (SWR), der die Show für Das Erste produziert, in einer Mitteilung Anfang Juni bekannt. Cantz hatte das Amt von Frank Elstner (79, 2002-2009) übernommen. Angefangen hatte die Sendung mit Moderator und Erfinder des Formats Kurt Felix (1941-2012), der von 1980 bis 1990 mit seiner Frau Paola (70) durch die Sendung führte. Die letzten vier Ausgaben mit Cantz werden am 17. Juli, 21. August, 9. Oktober (live) sowie am 18. Dezember 2021 im Ersten ausgestrahlt.