Zu den faszinierendsten Szenen im " Tatort: Alles was Sie sagen..." (22. April, 20:15 Uhr, das Erste) gehören sicherlich die Verhör-Szenen. Denn die Kommissare Falke (Wotan Wilke Möhring) und Grosz (Franziska Weisz) werden nach einem unklaren Todesfall getrennt voneinander befragt. In den Kammerspiel-artigen Sequenzen hält die Kamera immer voll drauf, auf das Gesicht von Joachim Rehberg, dem Leiter der Polizeidienststelle in Lüneburg. Irgendetwas stimmt nämlich nicht, denn während die Kommissare den Lüneburger Kollegen nicht trauen, geht es Rehberg umgekehrt mit den beiden so...

Vom Theater über Kinder- und Jugendproduktionen zum "Tatort"

Gespielt wird der Mann, der mit einem derart kühlen Blick gesegnet ist, der klar fragen und gewieft kontern kann, von Jörn Knebel. Der Schauspieler kam am ersten Weihnachtsfeiertag 1969 in der kleinen, aber berühmten friesischen Kreisstadt Jever zur Welt. Sein Handwerk erlernte Knebel dann aber am anderen Ende Deutschlands; er absolvierte seine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Von 1995 bis 2009 arbeitete er vor allem als Theaterschauspieler in München, Leipzig, Köln und Hamburg.

Nach zwei Rollen (2009) in TV-Krimiserien war er von 2010 bis 2012 Teil der Kinder- und Jugendreihe "Die Pfefferkörner" (seit 1999). Darin spielte er Hannes Krogmann, den Vater der kleinen Detektivinnen Sophie (Katherina Unger) und Emma (Aurelia Stern). Und auch in seinem nächsten Engagement, ließ Jörn Knebel vor allem Kinderherzen höherschlagen. Denn 2013 spielte er in dem Musical "Tabaluga und die Zeichen der Zeit" von Peter Maffay das Zebra. In der australisch-deutschen Fernsehserie "In Your Dreams" (2013-2016) war er 2013 und 2015 als Baron Philipp von Hasenburg zu sehen.

Königsdisziplin "Tatort"

Nun also ist er in der TV-Königsdisziplin gelandet. Wie gut und fassettenreich sein Spiel ist, wird dem geneigten "Tatort"-Fan spätestens dann klar, wenn er feststellt, dass Knebel erst vor wenigen Wochen in einem Sonntagskrimi zu sehen war. Als Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) in ihrem hochdramatischen Krimi "Im toten Winkel" (Ausstrahlung: 11. März) in die belastende Welt der häuslichen Pflege eintauchten, war Knebel als lässiger und gut gelaunter Kriminalpolizist und Tee-Fan Malte Sievert fast sowas wie der Lichtblick im Krimi... Keine Frage, man darf gespannt sein, in Form von welcher Figur Jörn Knebel als nächstes auftaucht!