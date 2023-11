Dr. Johannes Wimmer wird demnächst nicht mehr durch die "NDR Talk Show" führen. Noch diese Woche steht sein Abschied an.

Dr. Johannes Wimmer (40) nimmt Abschied von der "NDR Talk Show". Und das bereits in dieser Woche: Am Freitag, den 17. November, führt er das letzte Mal, an der Seite von Bettina Tietjen (63), durch die Sendung im NDR Fernsehen, wie der Sender nun mitteilte. Im September 2022 hatte der Mediziner und TV-Star die Moderation übernommen. Als Gäste für die letzte Ausgabe mit ihm sind unter anderem Moderatorin Verona Pooth (55), Schauspieler Robert Stadlober (41) und dessen Schauspielkollege Max von der Groeben (31) angekündigt.

"Mein Lebensinhalt ist die Medizin"

Dr. Johannes Wimmer erklärt der Mitteilung zufolge zu seinem Abschied: "Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin."

Dr. Johannes Wimmer beim Best-of dabei

Ende des Jahres wird es beim NDR aber noch ein Wiedersehen mit dem Arzt geben: Am 29. Dezember ist er laut Sender gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger (49), Hubertus Meyer-Burckhardt (67), Judith Rakers (47) und Giovanni di Lorenzo (64) in einem moderierten gemeinsamen Best of "NDR Talk Show und 3nach9 - Das Beste aus 2023" zu sehen.

Nachfolger steht noch nicht fest

Wer den Platz von Johannes Wimmer einnimmt und dann an der Seite von Bettina Tietjen ab dem kommenden Jahr die "NDR Talk Show" moderieren wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, wie der Sender weiter mitteilte. Die "NDR Talk Show" ist nach "3 nach 9" die zweitälteste noch laufende Talkshow im deutschen Fernsehen. Sie erscheint immer freitags um 22 Uhr, dreimal pro Monat. Auch Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt fungieren als Moderatoren. Die Sendung feierte gerade einen Meilenstein: Die 1000. Ausgabe der Talkshow wurde am 13. Oktober 2023 ausgestrahlt.