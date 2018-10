Mit Nikolausmütze auf dem Kopf verkündet John Legend (39, "All Of Me") in einem Video auf Twitter die frohe Botschaft: "Auch wenn es hier in L.A. sonnig ist, kann ich nicht aufhören, an Weihnachten zu denken. Denn ich habe gerade ein Weihnachtsalbum produziert", erzählt der Sänger sichtlich stolz. Am 26. Oktober wird "A Legendary Christams" demnach veröffentlicht. Für das Album hat der Sänger sechs eigene Songs geschrieben und acht Klassiker wie "Silver Bells" oder "Christmas Time Is Here" neu aufgenommen.

In dem einminütigen Video gibt der R&B-Musiker auch einen Einblick in das Fotoshooting für das Album, für das er mit Frau Chrissy Teigen (32) und Tochter Luna einen Weihnachtsbaum schmückte. Im Hintergrund ist ein erster Vorgeschmack auf seinen eigenen Album-Song "Bring Me Love" zu hören. Der Sänger möchte aber nicht nur in den Wohnzimmern für festliche Stimmung sorgen: Mit dem Album wird der Sänger in der Vorweihnachtszeit auch in 25 US-Städten auftreten.

Los geht die Tour am 15. November in Clearwater, Florida. Bereits im Juli hatte seine Frau Chrissy Teigen auf Twitter verraten, dass sich ihr Mann "in einem tropischen Paradies im August" schon in Weihnachtsstimmung tanzte: "John hört sein Weihnachtsalbum rauf und runter. Er ist sehr aufgeregt, es euch bald zu zeigen", schrieb sie zu einem Video, das Legend mit Kopfhörern zeigt. Sein letztes Album "Darkness and Light" veröffentlichte er 2016.