Die Apple-Serie "Severance", bei der Ben Stiller Regie führt, darf einen weiteren Star begrüßen. Auch John Turturro ist mit an Bord.

Schauspieler John Turturro (63), bekannt aus "The Big Lebowski", "Transformers" oder der Serie zu "Der Name der Rose", hat eine Rolle in der Dramaserie "Severance" ergattert, die von Apple produziert wird. Der 63-Jährige stößt somit zum bereits verkündeten Cast rund um Patricia Arquette (52) und Adam Scott (47) hinzu, wie die US-amerikanische Seite "Variety" berichtet.

Weiteres Highlight in Arbeit

Die Handlung von "Severance" dreht sich um die Mitarbeiter einer Firma namens Lumen Industries. Scott wird demnach die Figur Mark verkörpern, die seine dunkle Vergangenheit vor seiner Chefin (Arquette) zu verheimlichen versucht. Über Turturros Rolle ist ebenfalls bereits etwas bekannt: Er soll den langjährigen, zuverlässigen Mitarbeiter Irving spielen.

Noch im November dieses Jahres soll mit der Produktion der Serie begonnen werden. Als Regisseur zeichnet Komiker Ben Stiller (54) verantwortlich. Turturro wird auch im anstehenden Blockbuster "The Batman" mit Robert Pattinson (34) zu sehen sein. Er spielt darin den skrupellosen Mafiaboss Carmine Falcone.