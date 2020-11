Johnny Depp verabschiedet sich auf Wunsch von Warner Bros. von seiner Rolle als Grindelwald in der "Phantastische Tierwesen"-Reihe.

Johnny Depp (57) wird nicht länger den finsteren Zauberer Gellert Grindelwald im "Harry Potter"-Spin-off "Phantastische Tierwesen" verkörpern. Das gab der Schauspieler wenige Tage nach dem verlorenen Mega-Prozess gegen die britische "The Sun" an diesem Freitag (6. November) in einem Instagram-Post bekannt. "Angesichts der jüngsten Ereignisse möchte ich die folgende kurze Erklärung abgeben", schreibt Depp in dem veröffentlichten Statement. "Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die mir mit ihrer Unterstützung und Loyalität geholfen haben."

Er sei "tief bewegt von den vielen Botschaften der Liebe und Fürsorge, besonders in den letzten Tagen", schreibt der Schauspieler weiter. "Zweitens möchte ich euch wissen lassen, dass ich von Warner Bros. gebeten wurde, von meiner Rolle als Grindelwald in 'Phantastische Tierwesen' zurückzutreten, und ich habe diese Bitte respektiert und ihr zugestimmt ", erklärt Depp.

Johnny Depp will im "The Sun"-Prozess Berufung einlegen

Das "surreale Urteil" des britischen Gerichts werde nichts an seinem Kampf ändern, die Wahrheit zu sagen. "Ich bestätige, dass ich vorhabe, Berufung einzulegen. Ich bin fest entschlossen und möchte beweisen, dass die gegen mich erhobenen Anschuldigungen falsch sind. Mein Leben und meine Karriere werden zu diesem Zeitpunkt nicht davon bestimmt sein", schließt Depp sein Statement ab.

Seine Verleumdungsklage gegen News Group Newspapers, den Herausgeber des britischen Boulevardblattes "The Sun", wurde am Montag (2. November) für nichtig erklärt. Der Grund für den Prozess: In einem im April 2018 veröffentlichten Artikel wurde der Hollywood-Star als "Frauenschläger" bezeichnet. Im Juli 2020 folgte ein 16-tägiger Prozess vor dem Royal Courts of Justice in London, in dem auch Depps Ex-Frau Amber Heard (34) aussagte. Sie soll in der Ehe, die von 2015 bis 2017 dauerte, Opfer häuslicher Gewalt geworden sein. Der Prozess hatte sich zu einem Rosenkrieg der einstigen Eheleute entwickelt und sorgte weltweit für Schlagzeilen.

Wie geht es mit "Phantastische Tierwesen" weiter?

Ende September nahm das Filmstudio Warner Bros. die Produktion des dritten Films des "Harry Potter"-Spin-offs wieder auf, nachdem die Dreharbeiten im März aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt worden waren. Laut "Variety" hat das Studio Depps Ausscheiden bestätigt und erklärt, dass die Rolle des Gellert Grindelwald nachbesetzt werde. Der dritte Teil soll dann im Sommer 2022 in die Kinos kommen.