Der Film "Jeanne du Barry" wird die Filmfestspiele von Cannes eröffnen. Das Historiendrama ist das Comeback von Johnny Depp.

Ein französisches Historiendrama mit Hollywood-Star Johnny Depp (59) in der Hauptrolle eröffnet die diesjährigen Filmfestspiele von Cannes. Den Festivalveranstaltern zufolge wird der Film "Jeanne du Barry", in dem der Schauspieler Ludwig XV. spielt, dort am 16. Mai seine Premiere feiern. Der Film markiert das Comeback für Depp nach dem Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36).

Das Drama stammt von Regisseurin Maïwenn (46), deren Filme "Poliezei" (Original: "Polisse") und "Mein ein, mein alles" ("Mon Roi") ebenfalls zuvor bereits in Cannes gezeigt wurden. "Jeanne du Barry" wird mit der Premiere zugleich in den französischen Kinos anlaufen.

Maïwenn spielt in dem Film auch die Titelfigur. Diese wird beschrieben als "eine junge Frau aus der Arbeiterklasse, die hungrig nach Kultur und Vergnügen ist und ihre Intelligenz und Anziehungskraft einsetzt, um die Sprossen der sozialen Leiter nach und nach zu erklimmen" - was sie schließlich zur Favoritin des Königs (Johnny Depp) macht. Zum Cast des Films gehören auch Benjamin Lavernhe (38), Melvil Poupaud (50), Pierre Richard (88), Pascal Greggory (68) und India Hair (36).

Erster Film von Johnny Depp seit 2020

Es ist Depps erste Filmrolle seit "Minamata" aus dem Jahr 2020. Der Schauspieler war anschließend in juristische Streitigkeiten verwickelt. 2021 verlor er in Großbritannien einen Verleumdungsprozess, in dem er "The Sun" verklagt hatte. Später beschuldigte er Amber Heard der Verleumdung für einen Kommentar in einer Zeitung, in dem sie behauptete, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Ihm wurden am Ende mehr als zehn Millionen US-Dollar Schadenersatz zugesprochen, Heard erhielt in einer Gegenklage zwei Millionen US-Dollar.

Im Herbst 2022 war Johnny Depp neben Supermodels wie Cara Delevingne (30) und Irina Shayk (37) auch schon Teil von Rihannas (35) neuer "Savage X Fenty Show Vol. 4".