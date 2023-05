Johnny Depp, Mitglied der Band Hollywood Vampires, muss die US-Tour wegen einer schmerzhaften Knöchelverletzung verschieben.

Die Band Hollywood Vampires verschiebt einige US-Konzerte, nachdem Mitglied Johnny Depp (59) sich verletzt hat. "Johnny hat sich bei seinen jüngsten Auftritten eine schmerzhafte Verletzung am Knöchel zugezogen und sein Arzt hat ihm geraten, nicht zu reisen", schrieben die Musiker auf Instagram.

Schonung für Europa-Tour

Die Rock-Supergruppe - bestehend aus Depp, Alice Cooper (75), Joe Perry (72) und Tommy Henriksen (59) - bestätigte am Montag die Verletzung des Schauspielers und kündigte neue Termine für drei Ostküsten-Shows an, die ursprünglich für diese Woche geplant waren. Die Band fügte hinzu, dass Depp "am Boden zerstört" darüber sei, dass er sich aber darauf freue, sich auszuruhen, "damit alle vier Vampire ihr absolut Bestes auf der Tour in Europa geben können".

Die kommenden Konzerte in Boston, Manchester und Bethel werden nun am 28., 29. und 30. Juli stattfinden. Alle Tickets behalten für die neuen Termine ihre Gültigkeit.

Die Hollywood Vampires werden ihre Übersee-Tournee am 8. Juni im Romexpo in Bukarest, Rumänien, beginnen, gefolgt von weiteren Terminen in Europa bis Ende Juli.

Johnny Depp: "Zwischen Cannes und der Royal Albert Hall wurde es schlimmer"

Johnny Depp meldete sich auch persönlich zu Wort. Er gab am Montag in einer Instagram-Story ein Update zu seiner Knöchelverletzung. "Es begann als Haarriss, aber irgendwo zwischen Cannes und der Royal Albert Hall wurde es eher schlimmer als besser", schrieb Depp in seinem Post und bezog sich dabei auf das Filmfestival in Cannes und ein Tributkonzert für seinen verstorbenen Musikerkollegen und Freund Jeff Beck (1944-2023). "Mehrere Mediziner haben mir dringend empfohlen, im Moment alle Aktivitäten zu vermeiden, und so bin ich leider nicht in der Lage, zu reisen."