Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (37) gingen am Dienstagabend erneut in das Duell gegen ihren Arbeitgeber ProSieben. Im Finale brachte ein glücklicher Wurf von Heufer-Umlauf die Entscheidung.

Die erste Runde entschieden die beiden im Duell mit Mentalist Timon Krause (26) für sich. Im Außenspiel mussten die beiden eine Gaming-Challenge mit "Fortnite" meistern, das PC-Spiel brachte ihnen jedoch kein Glück. Nach einem Unentschieden konnte sich das TV-Duo im anschließenden Schätz-Spiel erneut nicht durchsetzen. Mit Gehstöcken und Elektromobilen traten sie dann zu einem Hockeyspiel an und mussten sich Paul Janke (39) und Axel Stein (38) geschlagen geben.

Im fünften Spiel konnte das Ehepaar Carpendale im Filmtitel-Raten nicht mit dem Duo mithalten. In Spiel sechs konnten Joko und Klaas auf einem LED-Boden die richtigen Bilder erraten. Im Finale spielten die beiden um weitere 15 Minuten Sendezeit, die ihnen frei zur Verfügung stehen. Die Strafe von ProSieben bei einer Niederlage: Der neue ProSieben-Kollege Jenke von Wilmsdorff (54) hatte als kleines Willkommensgeschenk an der Seite des ProSieben-Hauses in Unterföhring ein riesiges Plakat bekommen, auf dem er lässig posiert. Das Duo wird unvorteilhaft abgelichtet und erhält ein fieses Plakat, das neben ihrem Kollegen aufgehängt wird. Doch das Duo muss kein überdimensionales Horror-Bild fürchten, im Finale warf Klaas mit Erfolg auf einen weit entfernten Basketballkorb und erspielte somit weitere 15 Minuten Sendezeit am morgigen Mittwoch (23. September).

Wie werden sie ihre Gewinnminuten nutzen?

Zuletzt hatten Joko und Klaas ihre gewonnenen 15 Minuten Live-Sendezeit einmal mehr genutzt, um auf aktuelle Missstände aufmerksam zu machen. Anstatt sich am Mittwochabend (16. September) in ihrer Show "Joko & Klaas LIVE" selbst in den Mittelpunkt zu stellen, ließen sie "A Short Story of Moria" über das Flüchtlingslager Moria über den TV-Bildschirm flimmern.