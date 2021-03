Jenke von Wilmsdorff und Karoline Herfurth sind zwei der Stars, die in den neuen Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" antreten.

In neuen Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ab Dienstag, 30. März 2021 um 20:15 Uhr) gehen zum ersten Mal Jenke von Wilmsdorff (55), Karoline Herfurth (36, "Fack Ju Göhte"), Nadja Benaissa (38) und Jan Delay (45) ins Rennen gegen Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (37). "Ich fühle mich mental einigermaßen fit und körperlich bin ich runderneuert - was also sollte da schiefgehen?!", erklärt Jenke von Wilmsdorff zu seinem Einsatz in der Show.

Insgesamt kann der Sender auf die Hilfe von 24 Prominenten zählen, die in fünf neuen Folgen gegen Joko und Klaas antreten. Mit dabei sind dem Sender zufolge auch Katrin Bauerfeind, Vanessa Mai, Axel Stein, Janin Ullmann, Thomas Hayo, Collien Ulmen-Fernandes, Palina Rojinski, Matthias Opdenhövel, Timo Hildebrand, Rea Garvey, Mario Basler, Patrick Esume, Christoph "Icke" Dommisch, Paul Janke, Viviane Geppert, Simon Gosejohann, Johannes Strate, Nikeata Thompson, Christian Düren und Jochen Schropp.

Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas "uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen", so der Sender. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung. Moderiert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von Steven Gätjen.