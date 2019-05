Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (35) haben ProSieben bezwungen und "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" muss weichen. Das Moderatoren-Duo hat sich 15 Minuten freie Sendezeit zur Prime Time am Mittwoch erkämpft. Am Dienstagabend hieß es zum allerersten Mal "Joko und Klaas gegen ProSieben" und obwohl es am Anfang nicht gerade gut für die beiden aussah, konnten sie am Ende die erste Folge klar für sich entscheiden.

Aller Anfang war schwer

Insgesamt mussten Joko und Klaas sechs Spiele bis zum großen Finale überstehen. Mit jeder Runde konnten sie sich einen Vorteil sichern, der ihnen das Finalspiel erleichtern sollte. Während Moderator Steven Gätjen (46) mit lockeren Sprüchen durch den Abend führte, wurden die Aufgaben, die sich der Sender so für seine beiden Herausforderer ausgedacht hatte, unter anderem von Lena Meyer-Landrut (28) und Yvonne Catterfeld (39) erklärt. Einen weiteren Gastauftritt hatten Joey Kelly (46) und Mario Basler (50), die sich gegen Winterscheidt und Heufer-Umlauf im Weitwurf übten und um einiges besser abschnitten.

Von den ersten drei Spielen konnten Joko und Klaas nur eines für sich entscheiden. Beim dritten Spiel scheiterte es an Jokos Höhenangst, die er auch bei "Duell um die Welt" schon mehrmals unter Beweis gestellt hatte. Von den 147 Metern des Berliner Funkturms schaffte er nur knapp die Hälfte - und der Vorteil für das große Finale war verspielt.

Klaas, die "Topmodel"-Maschine

Doch nach den Schlappen gegen die Höhe sowie Basler und Kelly holten Joko und Klaas deutlich auf. Die Spiele "Der menschliche Lappen" sowie das "Germany's next Topmodel"-Quiz brachten sie zwei Schritte näher an die 15-minütige freie Sendezeit. Obwohl sie bei letzterem mit Thomas Hayo (50) und Viviane Geppert (27) zwei echte Model-Profis als Gegner vor sich hatten, entpuppte sich "Topmodel-Maschine" Klaas als echter Kenner der Castingshow. Mit seinem "GNTM"-Wissen sorgte er für ein Unentschieden vor dem finalen Spiel.

Das finale Spiel war schließlich angelehnt an eine Folge aus der Serie "Scrubs" und hieß: "Der größte Arzt der Welt". Innerhalb weniger Minuten mussten sich Joko und Klaas zu einem überdimensionalen Mediziner mit weißem Arztkittel zusammenbauen und mithilfe einer Nadel einen dünnen Faden durch fünf Nadelöhre ziehen. Obwohl Joko unter der Last von Klaas, der auf seinen Schultern saß, fast zusammenbrach, hieß es am Ende: 15 Minuten freie Sendezeit!

Am Mittwochabend (29. Mai) um 20:15 Uhr ist es auf ProSieben soweit. Die beiden Sieger dürfen 15 Minuten lang live auf Sendung gehen und tun und lassen, was sie wollen. Den Inhalt dürfen Joko und Klaas völlig frei bestimmen. Bis jetzt weiß niemand, was geschieht.