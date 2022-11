Enttäuschung für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf: Das Moderatoren-Duo hat in der dritten Folge der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" eine Niederlage kassiert. Ihr Strafe haben sie bereits angetreten.

In der vergangenen Woche konnten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der Show "Joko und Klaas gegen Pro Sieben" einen Sieg einfahren. Ihre gewonnenen 15 Minuten Sendezeit widmeten sie den Protesten im Iran und verschenkten ihre Instagram-Accounts an zwei iranische Aktivistinnen.

Am Dienstagabend musste das Moderatoren-Duo dagegen eine Niederlage in der Show einstecken. Im ersten Spiel "Joko & Klaas gegen den Gefährdungsbeurteilungskatalog" erspielten sich die Entertainer einen Vorteil, in der zweiten Challenge gegen Mentalist Timon Krause ging der Punkt jedoch an ProSieben. Die Comedians Rick Kavanian und Simon Pearce holten im dritten Spiel einen zweiten Punkt für den Sender. In Spiel vier konnten sich dann wieder Joko und Klaas einen Vorteil fürs Finale erspielen.

Während ein lautstarkes Musikquiz dem Duo anschließend einen weiteren Vorteil fürs letzte Spiel einbrachte, blieben Winterscheidt und Heufer-Umlauf in der sechsten Challenge ohne Sieg. Im Finale mussten sie schließlich zehn verschiedene Gegenstände über zehn unterschiedliche Distanzen werfen und fangen. Die drei zuvor errungenen Vorteile konnten ihnen bei der Aufgabe nicht helfen, das Duo unterlag damit seinem Arbeitgeber.

Das ist die Strafe für Joko und Klaas

Als Strafe müssen die Moderatoren für ihren Arbeitgeber als lebendes Plakat fungieren. Festgeklebt an einem Billboard mitten in Berlin, werden sie ab diesem Mittwoch, 2. November, bis einschließlich Dienstag, 8. November, jede ProSieben-Sendung zur Primetime in Trailern anmoderieren. Die Strafe hätte ihnen bereits geblüht, hätten sie die vergangene Show verloren.

Das festgeklebte Duo wird laut ProSieben zudem im kommenden Frühjahr das Werbemotiv für die neue Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" sein. Die nächste Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" läuft am 8. November um 20.15 Uhr.