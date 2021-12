Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben – Strafe folgt am Samstag in Live-Show

TV-Show Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben – Strafe folgt am Samstag in Live-Show

In der neuen Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" kassierten die Moderatoren ihre erste Niederlage. Dabei traten sie aufgrund einer Verletzung Winterscheidts sogar zu dritt an.

Auch Krücken können Joko Winterscheidt nur bedingt aufhalten. Weil sich der Moderator in der vergangenen Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" verletzt hatte, bekamen er und sein Kollege Klaas Heufer-Umlauf in der neuen Folge Unterstützung. Im Kampf gegen den Sender wurde dem Duo der Producer und Autor Jakob Lundt zur Seite gestellt. Das Trio konnte sich in den unterschiedlichen Aufgaben zwar mehrere Vorteile erspielen – der dritte Sieg in der dritten Ausgabe der neuen Staffel blieb ihnen aber verwehrt.

Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben

Dabei sah zunächst alles gut aus für Winterscheidt und Heufer-Umlauf. Zusammen mit Lundt meisterten sie die ersten vier Herausforderungen. In Spiel zwei, "The Taped Singer", erkannten sie mit Vanessa Mai und Lucy Diakovska zwei von vier Künstlern, deren Gesicht mit Klebeband verhüllt war, richtig. Die Aufgabe war damit erfolgreich gelöst. In Spiel fünf und sechs musste das Trio sich dann aber den Promi-Herausforderern Verona Pooth und Micky Beisenherz sowie Max Giesinger und Johannes Oerding geschlagen geben.

Auch das schwierige Finale "Klammern", an dem Heufer-Umlauf und Lundt teilnahmen, ging verloren. Die beiden sollten sich an sechs unterschiedlichen Gegenständen zusammengerechnet insgesamt fünf Minuten lang festhalten, ohne dass die Füße den Boden berühren. Während das etwa bei einer Jeans und einem Medizinball nicht sonderlich gut klappte, klammerte Heufer-Umlauf sich relativ lange an einer Puppe von Winterscheidt fest. "Ich hab dich so hart gelöffelt", scherzte der 38-Jährige. Weil nach dem letzten Gegenstand aber noch 54 Sekunden auf dem Zähler waren, galt das Finale als verloren.

Das ist die Strafe für Joko und Klaas

Als Bestrafung bereitet der Sender "etwas Krasses" für die Live-Show "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" an diesem Samstag vor. Schon in der vergangenen Woche hatte Moderator Steven Gätjen "etwas Schreckliches, Unerwartetes, Fürchterliches" angekündigt, das Winterscheidt und Heufer-Umlauf bei einer Niederlage in ihrer Sendung erwartet hätte. Was genau das sein wird, ist eine Überraschung.

Somit erhalten die Moderatoren am 8. Dezember zudem keine Live-Sendezeit zur Primetime auf ProSieben. In der vergangenen Woche hatten die beiden aus drei verschiedenen Blickwinkeln knallharte Corona-Realität gezeigt. Neben einer jungen Patientin und dem Oberarzt der Intensivstation der Charité war auch SPD-Politiker Olaf Scholz zu sehen. Scholz, der am Mittwoch im Bundestag zum neuen Kanzler gewählt werden soll, erklärte: "In Deutschland sind zu wenige Menschen geimpft. [...] Schützt euer Leben und das der anderen."