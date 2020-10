Joko Winterscheidt bekommt eine neue Show auf ProSieben. Das Besondere: In "Stiehl mir nicht die Show" kämpft er um seinen eigenen Job.

Der Moderator Joko Winterscheidt (41, "Das G steht für Gurki") ist bekannt für große Wetteinsätze in seinen Sendungen, jetzt geht er aber noch einen Schritt weiter: Wie ProSieben mitteilte, wird Winterscheidt in der neuen Quizshow mit dem Arbeitstitel "Stiehl mir nicht die Show" seinen eigenen Job in die Waagschale werfen. Der Gewinner des Abends wird dann die folgende Ausgabe moderieren und kann diese nach seinen Vorstellungen sogar umgestalten. Winterscheidt selbst wird dann nur als Kandidat darum buhlen, seinen Job wieder zurück zu erobern.

Dafür werden drei Prominente und ein Zuschauer in Quizrunden versuchen, das Fernsehstudio als Sieger zu verlassen. "Eventuell ist das wirklich die dümmste Show-Idee, die ich jemals hatte, denn vielleicht moderiere ich meine eigene Sendung nur ein einziges Mal?", wird Winterscheidt zitiert. Aber darum kümmere er sich erst, wenn es so weit sei. Die Aufzeichnungen finden bereits im November 2020 in Berlin statt, wegen der Corona-Auflagen nur vor wenig Publikum. Ausgestrahlt werden soll "Stiehl mir nicht die Show" dann im Frühjahr 2021.