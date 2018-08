Joko Winterscheidt (39) hat einen neuen Job: In der neuen ProSieben-Show mit dem Arbeitstitel "Earn your Song" lässt der Moderator bald "Deutschlands größte Musikstars und deren Bands gegeneinander antreten", wie der Sender mitteilt. Am Ende sollen die Künstler einen ihrer größten Hits performen, heißt es weiter, "doch dazu müssen sie sich in mehreren Spielrunden die passenden oder auch unpassenden Instrumente dafür erspielen".

"Earn your Song" wurde laut ProSieben als Mini-Show in "Die beste Show der Welt" (Samstag, 11. August, 20:15 Uhr) entwickelt. Produziert wird das Format am 13. und 14. September in den Bavaria Studios in München von Florida TV. ProSieben zeigt die Sendung dann diesen Herbst in der Late Prime.