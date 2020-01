Die Jonas Brothers ("Sucker") bringen ihre Show nach Las Vegas. Via Instagram kündigte die Pop-Rock-Band aus New Jersey heute ihre Auftritte in der "Stadt der Sünde" als "größtes Pop-Comeback des Jahrzehnts" an. Im April spielen Kevin (32), Joe (30) und Nick (27) eine neuntägige Konzertreihe im Park MGM Theater, die als "Las Vegas Residency" betitelt ist. Der Kartenvorverkauf startet kommenden Montag, der öffentliche Verkauf dann am 31. Januar.

Jonas Brothers kommen im Februar nach Deutschland

Das Geschwistertrio wird die Konzerte an seine "Happiness Begins"-Europa-Tour anschließen, mit der die drei auch nach Deutschland kommen - und zwar am 10. Februar nach Berlin (Mercedes-Benz Arena) und am 11. Februar nach Köln (Lanxess Arena). Erst vergangene Woche veröffentlichten die Jonas Brothers das Musikvideo zu ihrer neuen Single "What a Man Gotta Do".