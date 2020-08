Jonathan Pryce wird als der Neue in "The Crown" gehandelt.

Jonathan Pryce könnte schon bald in royaler Rolle zu sehen sein. Der "GoT"-Star soll als Prinz Philip in "The Crown" gecastet worden sein.

Auf Matt Smith (37) und Tobias Menzies (46) folgt offenbar Jonathan Pryce (73). Der Schauspieler, der in "Game of Thrones" die Rolle des Hohen Spatz verkörperte, soll in "The Crown" künftig den Queen-Gatten Prinz Philip mimen. Das berichtet die britische Boulevardzeitung "The Sun" und beruft sich auf einen namentlich nicht genannten Insider.

Demnach sei der Name des Schauspielers der einzige gewesen, "der für die Rolle von Prinz Philip im Gespräch war". Pryce soll in den zwei finalen Staffeln den heute 99-jährigen Herzog von Edinburgh geben, an der Seite von Imelda Staunton (64) als Queen Elizabeth II. und Lesley Manville (64) als Prinzessin Margaret. Wann Staffel fünf und sechs von "The Crown" erscheinen, ist noch nicht bekannt. Staffel vier wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres Premiere feiern.