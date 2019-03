Die Erfolgsstory von Jordan Peele (40) als Regisseur geht weiter. Sein Regiedebüt "Get Out" räumte zahlreiche Auszeichnungen ab, darunter einen Oscar für das "Beste Originaldrehbuch". Nun bricht das Multitalent mit seinem zweiten Film, dem Horrorfilm "Wir", einige Rekorde an den Kinokassen. Insgesamt spielte der Film am ersten Wochenende allein in den USA rund 70 Millionen US-Dollar ein, wie das Branchenblatt "Variety" berichtet. Ein riesiger Erfolg, hatte doch unter anderem das Studio demnach nur mit etwa 38 bis 45 Millionen Dollar gerechnet.

Damit hat "Wir" das erfolgreichste Startwochenende eines eigenständigen Horrorfilms überhaupt hingelegt. Einzig die beiden Remakes der Horror-Klassiker "Es" und "Halloween" übertrafen die Einnahmen von "Wir" am ersten Wochenende noch. Peeles erster Film "Get Out" spielte am ersten Wochenende etwa 33,4 Millionen Dollar ein und brachte es insgesamt auf Einnahmen von 176 Millionen Dollar in den USA.