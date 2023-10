Jostein Gaarder über "Sofies Welt": "Ich würde das Buch so nicht noch einmal schreiben"

von Thembi Wolf Anfang der 90er-Jahre verfasste Jostein Gaarder mit "Sofies Welt" einen globalen Bestseller. Heute blickt er mit anderen Augen auf das Buch. Ein Gespräch über die großen Fragen des Lebens und das Geheimnis eines glücklichen Daseins.

Herr Gaarder, Sie schreiben seit 30 Jahren Bücher zur Einführung in die Philosophie. Haben Sie heute schon über eine philosophische Frage nachgedacht?

Ja. So wie an jedem einzelnen Tag, seit ich etwa elf Jahre alt war.

Was ist da passiert, als Sie elf waren?

Eines Tages hatte ich das Gefühl, Teil eines Abenteuers, eines Märchens zu sein. Ich war ganz plötzlich erstaunt. Für meine Freunde, die anderen Kinder, war ihre eigene Existenz so selbstverständlich. Darüber schreibe ich in meinem neuen Buch "Ist es nicht ein Wunder, dass es uns gibt". Ich habe verstanden, dass das Leben kurz ist und ich irgendwann verschwunden sein werde.