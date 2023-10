Joy Denalane gilt seit Anfang der 2000er Jahre als die deutsche Queen of Soul. Am Freitag, den 6. Oktober 2023 bringt die 50-jährige Musikerin ihr achtes Studioalbum “Willpower“ heraus. Im REEL TALK verrät sie den bisher wichtigsten Moment in ihrer Karriere, welches Essen im Backstage-Bereich nie fehlen darf – und wovor sie im Leben am meisten Angst hat.