von Annette Berger Seit ein paar Stunden läuft die Abstimmung: Der Langenscheidt-Verlag ruft zur entscheidenden Runde beim Jugendwort des Jahres auf. Drei Begriffe erreichten das Finale.

Das Voting zum Jugendwort des Jahres geht in die finale Runde: Seit diesem Mittwoch hat der Langenscheidt-Verlag ein Tool freigeschaltet, über das abgestimmt werden kann. Aus ursprünglich zehn Begriffen schafften es drei in das endgültige Voting. Das sind "Side Eye" (auf Deutsch "Seitenblick". Wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken), NPC (Abkürzung für "Non-Player-Character”. Ist abwertend gemeint und wird genutzt, um klarzustellen, dass jemand unwichtig ist. Beispiel: "Guck dir mal den NPC an!") und "goofy" (Adjektiv im Sinne von "komisch", "tollpatschig" oder "weird"), wie das Stuttgarter Medienunternehmen am Mittwochmorgen mitteilte.

Wer abstimmen will, muss sein Alter auf der Voting-Seite angeben. Mitmachen kann zwar jeder. Für die Auswertung werden nach Angaben der Organisatoren aber nur Stimmen gezählt, die Menschen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren abgegeben haben. Bis zum 11. Oktober läuft dieses Top-Drei-Voting. Bekannt gegeben werden soll das Jugendwort des Jahres dann live auf der Frankfurter Buchmesse am 22. Oktober, wie der Verlag bereits zuvor mitgeteilt hatte.

Hohe Beteiligung beim Jugendwort des Jahres

Es zeichne sich in diesem Jahr eine höhere Beteiligung ab als in den vergangenen Jahren, hieß es dazu weiter. Die Kampagne werden zudem durch ein Gewinnspiel auf Instagram begleitet. Es sei bereits das 15. Mal, dass über das Jugendwort des Jahres abgestimmt werde.

In den Top 10 waren zuvor außer den jetzt zur Wahl stehenden auch folgende Begriffe vertreten, die Langenscheidt wie folgt erklärt:

" Auf Lock " – Abkürzung von "auf locker", Bedeutung: die Dinge entspannt angehen. Beispiel: "Ich gehe mit paar Freunden raus auf Lock!"

" – Abkürzung von "auf locker", Bedeutung: die Dinge entspannt angehen. Beispiel: "Ich gehe mit paar Freunden raus auf Lock!" " Darf er so " – Ausdruck der Verwunderung und Abkürzung von "Darf er das einfach so sagen?", wird genutzt, wenn etwas Provokantes gesagt oder getan wurde

" – Ausdruck der Verwunderung und Abkürzung von "Darf er das einfach so sagen?", wird genutzt, wenn etwas Provokantes gesagt oder getan wurde " Digga(h) " – oft aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen. Beispiel: "Ey Digga" oder auch "Digga, ich hab so Hunger"

" – oft aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen. Beispiel: "Ey Digga" oder auch "Digga, ich hab so Hunger" " Kerl*in " – Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Herkunft: wahrscheinlich in Anlehnung an ein Meme, das vor allem auf der Plattform Reddit genutzt wird: "Es ist Mittwoch, meine Kerle"

" – Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Herkunft: wahrscheinlich in Anlehnung an ein Meme, das vor allem auf der Plattform Reddit genutzt wird: "Es ist Mittwoch, meine Kerle" " Rizz " – Die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. Beispiel: "Der hat richtig Rizz!" oder "Ich hab ihr meinen Rizz gezeigt und sie gehörte mir"

" – Die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. Beispiel: "Der hat richtig Rizz!" oder "Ich hab ihr meinen Rizz gezeigt und sie gehörte mir" " Slay " – Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung. Beispiel: "Dein Outfit sieht gut aus! Slay!

" – Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung. Beispiel: "Dein Outfit sieht gut aus! Slay! "Yolo" – Steht für "you only live once”. Aufforderung, Chancen zu nutzen und Risiken einzugehen. Beispiel: "Boah, das wird teuer! Egal, yolo!" – Yolo war das Jugendwort 2012

Im vergangenen Jahr hatte "smash" bei der Abstimmung zum Jugendwort des Jahres gesiegt, was "etwas mit jemandem anfangen" bedeutet, davor gewannen "cringe" (peinlich, zum Fremdschämen) und "lost" (ahnungslos, verwirrt).

Quellen: Abstimmung über das Jugendwort des Jahres beim Langenscheidt-Verlag, Langenscheidt: Top 10 des Jugendwortes, NDR

