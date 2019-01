Julia Michaels (25, "Issues") hat endlich neue Musik im Gepäck. Die US-Sängerin verkündete auf Instagram: Ihre neue EP "Inner Monologue Part 1" erscheint bereits kommende Woche, am 25. Januar. Sechs Titel wird die EP beinhalten und ihr nächstes großes Projekt nach "Nervous System" aus dem Jahr 2017 sein. Auch die Titelliste hat die 25-Jährige auf ihrem Profil veröffentlicht und die beinhaltet gleich zwei große Überraschungen.

Für ihre EP hat sich Michaels prominente Unterstützung geholt. Sowohl Popstar Selena Gomez (26, "Back To You") als auch der ehemalige One-Direction-Sänger Niall Horan (25, "Slow Hands") haben an dem Projekt mitgewirkt. Auch Horan hat seine Vorfreude auf den Release öffentlich mit seinen Fans geteilt.

In einem Statement auf Twitter schreibt der 25-Jährige: "Ich bin so aufgeregt! Ich singe auf Julia Michaels neuem Album und bin überglücklich." Michaels sei eine sehr gute Freundin und das Lied "What a Time" sei absolut atemberaubend. Auf Teilen der "Flicker World Tour" im vergangenen Jahr war die Sängerin als Vorband des irischen Popstars aufgetreten.

Zusammenarbeit mit Kygo und Shawn Mendes

Michaels kann bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Bei den Grammys im vergangenen Jahr war sie sowohl als "Best New Artist" als auch für ihren Hit "Issues" nominiert. Für Superstars wie Justin Bieber (24), Selena Gomez und die Band Fifth Harmony hat sie schon Songs geschrieben und sowohl mit Kygo (27) den Hit "Carry Me" als auch mit Shawn Mendes (20) das Lied "Like to Be You" veröffentlicht. Im kommenden Frühjahr wird Michaels als Vorgruppe bei der "Beautiful Trauma World Tour" von Pink (39) auf der Bühne stehen und ihre erste eigene Tour in den USA spielen.