Neuer Look für Julia Roberts: Der Hollywood-Star hat sich am Wochenende erstmals mit Stirnfransen gezeigt und für Begeisterung gesorgt.

Als Markenbotschafterin von Chopard hat Julia Roberts (55) die "Watches and Wonders"-Messe in Genf besucht. Für Gesprächsstoff sorgten aber nicht etwa die gezeigten Schmuck- und Uhren-Neuheiten, sondern die neue Frisur der Schauspielerin: Ihr welliges, braunes Haar ergänzt neu ein Pony.

Diesen präsentierte Roberts kurz darauf auch ihren Instagram-Followern. "Wollt ihr eine Uhr kaufen?", fragte sie unter einem Foto, das sie mit Stirnfransen und einem elfenbeinfarbenen Anzug zeigte.

Julia Roberts dreht Komödie mit Jennifer Aniston

Neben ihrer Werbetätigkeit ist Julia Roberts natürlich weiterhin als Schauspielerin gefragt. Wie "Deadline" Ende Januar berichtete, arbeitet sie aktuell mit Jennifer Aniston (54) an einer Körpertauschkomödie. Die Rechte daran sicherte sich Amazon Studios. Die Produktionsfirma des Onlinehandelsriesen setzte sich laut dem Bericht in einem Bieterwettbewerb gegen vier andere Interessenten durch.

Einen Titel oder weitere Details zum Film gibt es noch nicht. Einzig der Name des Autors und Regisseurs ist bekannt: Max Barbakow ist das Mastermind hinter dem Projekt. Der US-Amerikaner machte sich 2020 mit dem Geheimtipp "Palm Springs" einen Namen in der Szene. Die Zeitschleifen-Komödie mit Komiker Andy Samberg (44) und "How I Met Your Mother"-Darstellerin Cristin Milioti (37) wurde 2020 für zwei Golden Globes nominiert.

Julia Roberts und Jennifer Aniston spielen in dem unbetitelten Film nicht nur die Hauptrollen. Die beiden Topstars sind mit ihren jeweiligen Produktionsfirmen auch hinter den Kulissen involviert. Mit Margot Robbie (32) ist angeblich ein weiterer großer Name als Produzentin dabei.