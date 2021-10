Justin Bieber macht seinen Fans gleich dreifach eine Freude: Er veröffentlicht unter anderem ein Musikvideo, in dem Diane Keaton mitspielt.

Für Justin Bieber (27) ist der 8. Oktober gleich ein dreifacher Release-Tag: Am heutigen Freitag erscheint sowohl das Musikvideo zu seinem neuen Song "Ghost", die Doku "Our World" auf Amazon Prime Video sowie mit "Justice - The Complete Edition" eine erweiterte Version seines aktuellen Albums. Für das Musikvideo hat er niemand Geringeres als Hollywood-Legende Diane Keaton (75, "Der Pate") engagiert.

In dem emotionalen Clip unter der Regie von Colin Tilley (33) verkörpert die Schauspielerin Biebers Großmutter. Beide trauern um den verstorbenen Großvater. Im Video ist etwa eine zu Herzen gehende Trauerfeier zu sehen. Der Sänger versucht seine Oma in der Rolle des Enkels wieder aufzumuntern. Die beiden erleben einen lustigen Abend in einer Bar und unternehmen lange Spaziergänge am Strand. Bei einem dieser Ausflüge verstreuen sie am Ende des Videos die Asche ins Meer.

Outfits aus dem Musikvideo stammen aus Diane Keatons Kleiderschrank

Als Justin Bieber sie gefragt habe, ob sie dabei sein wolle, habe Diane Keaton sofort Ja gesagt, wie sie der US-amerikanischen "Vogue" erzählte. "Ich fand den Song wunderbar." Justin Bieber sei "total charmant" gewesen. Zwar hat Keaton schon viele Filme gedreht, der Star eines Musikvideos war sie zuvor aber noch nicht. "Das hat einfach Spaß gemacht", führte sie aus. Die stylischen Outfits und Hüte aus dem Video habe sie selbst ans Set mitgebracht. "Die Outfits waren bezeichnend für meinen Stil, weil sie mir gehören", sagte sie lachend. "Einige davon sind aus meinem Kleiderschrank."

Neben dem Musikvideo spendiert Justin Bieber seinen Fans auch eine neue Dokumentation auf Amazon Prime Video. Der 94 Minuten lange Film "Our World" zeigt die Vorbereitung des Sängers und seines Teams auf die Silvester-Show 2020. Der Höhepunkt ist sein Auftritt auf dem Rooftop des Beverly Hills Hotels vor 240 Gästen und Millionen Fans über Livestream. Auch private Momente zwischen ihm und Ehefrau Hailey Bieber (24) kommen nicht zu kurz.