Vor wenigen Tagen heiratete Justin Bieber (25, "I Don't Care") seine Hailey (22) in einer privaten Zeremonie in New York. Neben all dem Hochzeitsstress hat der Sänger allerdings ganz offenbar auch noch Zeit für die Arbeit. Via Twitter kündigte er einen neuen Song an, sogar einen ganz besonderen: "Neue Musik. Hochzeitsmusik. Dan und Shay und dieser Typ." Zum ersten Mal kollaboriert Justin Bieber in seinem neuen Werk mit dem Country-Duo Dann and Shay.

Einen kurzen Teaser veröffentlichte er außerdem, verriet allerdings nicht viel über den Song. Lediglich eine blühende Rose auf einer Leinwand vor einer Wüstenlandschaft ist in dem kurzen Clip zu sehen. Laut Fan-Spekulationen könnte es in dem Video zum neuen Song Bilder der Hochzeit zu sehen geben. Am Freitag, den 10. Oktober wissen seine Anhänger mehr.