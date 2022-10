Justin Bieber hat zuletzt seine Tour unterbrochen. Mehrere Veranstalter teilen nun mit, dass auch die restlichen Termine verschoben werden.

Viele Fans müssen wohl länger als erhofft warten, bis sie Justin Bieber (28) wieder live sehen können. Nachdem der Sänger seine "Justice World Tour" im September vorerst abgebrochen hatte, hat er nun alle noch ausstehenden Konzerte verschoben.

"Justin Bieber gibt bekannt, dass die Justice World Tour mit Rock in Rio endet. Alle verbleibenden Termine seiner Welttournee werden verschoben", heißt es in einer Mitteilung des Konzertveranstalters Semmel Concerts. Das beinhalte alle bisher angekündigten Shows bis einschließlich 25. März 2023. Sobald es Neuigkeiten gebe, würden alle Käuferinnen und Käufer von Tickets über weitere Schritte informiert.

Neue Termine für die ausgefallenen Shows gibt es bisher noch nicht. Justin Bieber sollte laut seiner Website unter anderem Mitte Januar 2023 in Hamburg, rund zwei Wochen später in Köln und im Februar in Frankfurt und Berlin auftreten. Im März sollte eine Show in München folgen.

"Damit es mir wieder besser geht"

Auch der australische Veranstalter Frontier Touring Company hat bestätigt, dass die verbliebenen Konzerte der Tour verschoben werden. Bieber hat sich über seine Accounts bei Twitter oder Instagram noch nicht dazu geäußert. Im September hatte der Sänger erklärt, dass er aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit eine Pause brauche.

"Am vergangenen Wochenende trat ich bei Rock in Rio auf und gab alles, was ich hatte, für die Menschen in Brasilien", hatte er damals mitgeteilt. Nachdem er von der Bühne gegangen sei, "überkam mich die Erschöpfung und mir wurde klar, dass ich meine Gesundheit jetzt zur Priorität machen muss. Ich werde vorerst eine Pause vom Touren machen." Er fügte an, dass er Zeit brauche, "um mich auszuruhen, damit es mir wieder besser geht".

Wenige Wochen zuvor war Bieber auf die Bühne zurückgekehrt, nachdem er im Juni seine Fans mit einem Video bei Instagram geschockt hatte. Der Sänger erzählte, dass er aufgrund des sogenannten Ramsay-Hunt-Syndroms an einer halbseitigen Gesichtslähmung leide. Zahlreiche Stopps seiner Tour in den USA hatte der 28-Jährige verschieben müssen, um genesen zu können.