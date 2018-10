Am Donnerstag schockte Justin Timberlake (37, "Man of the Woods") auf Instagram mit der Nachricht von seinen kaputten Stimmbändern. Ein für New York geplantes Konzert musste deswegen auf den 31. Januar verschoben werden. Die Fans können nun aber aufatmen, denn ein ziemlich routinierter Experte auf dem Gebiet gibt Entwarnung.

Im Gespräch mit dem "Billboard"-Magazin erklärte Dr. Steven Zeitels die Diagnose genauer und rät Timberlake, seine Stimme zu schonen und alle anstehenden Konzerte abzusagen. Empfohlen werde in solchen Fällen in der Regel eine Pause von ein bis zwei Wochen. Er gehe davon aus, dass der Sänger Blutungen oder Brüche in den Blutgefäßen der Stimmbänder habe. Dies erfordere nicht zwingend eine Operation. Dieser Schritt werde in Erwägung gezogen, wenn das Problem in der Vergangenheit öfter aufgetaucht sei. In den meisten Fällen reiche es, die Stimme zu schonen.

Auf seinem Gebiet ist der Harvard-Professor eine echte Koryphäe. Er soll demnach mit seinen auf Stimmbänder spezialisierten Operationskünsten bereits unter anderem die Karrieren von Adele (30), Steven Tyler (70) und Sam Smith (26) gerettet haben.