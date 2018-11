Die US-Fans von Justin Timberlake (37, "Man of the Woods") müssen weiter auf ihren Liebling verzichten. Der 37-Jährige hat nach wie vor mit seinen lädierten Stimmbändern zu kämpfen und muss aufgrund dessen weitere Konzerte seiner US-Tour verschieben. Nach der Show in Los Angeles (27. November) müssen auch die Auftritte in Phoenix (29. November), Las Vegas (1. Dezember) und Fresno (3. Dezember) umgeplant werden, wie verschiedene US-Medien übereinstimmend berichten.

Justin sagt "Sorry"

Alle Fans sind jedoch aufgefordert, ihre Eintrittskarten zu behalten, da die Tickets ihre Gültigkeit nicht verlieren. "Justin Timberlake entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten bei seinen Fans", twitterte etwa der Konzertveranstalter in Los Angeles.

Ende Oktober hatte Timberlake die erste Show auf Anraten seiner Ärzte absagen müssen und sich persönlich via Instagram entschuldigt. Ob sein nächstes Konzert am 5. Dezember im kalifornischen Oakland stattfinden wird, bleibt abzuwarten.