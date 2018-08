Die Talentvergabe ist zuweilen arg unfair: Singen kann Justin Timberlake (37, "In Time - Deine Zeit läuft ab"), schauspielern auch - und in wenigen Wochen geht er auch noch unter die Buchautoren. Das gab das charismatische Multitalent nun auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt und lieferte dabei auch gleich noch einen Blick auf das Cover seines Erstlingswerks "Hindsight & All the Things I Can't See in Front of Me".

Dazu schreibt Timberlake: "Ich freue mich schon darauf, diese Bilder und Geschichten mit euch zu teilen. Es kommt am 30. Oktober heraus." Laut der Seite "People" gibt es in dem Buch Fotos und Eindrücke von Timberlakes Kindheit in Memphis, seiner Zeit als Bandmitglied von 'NSYNC, bis hin zu "rührenden Würdigungen" an seine bessere Hälfte, Ehefrau und Schauspielerin Jessica Biel (36, "Total Recall"). Und selbstredend darf auch ein Kapitel über die Geburt des gemeinsamen Sohnes Silas (3) nicht fehlen.