Justin Timberlake (39, "Cry Me A River") und die Trolle sind zurück: Die im April erscheinende Fortsetzung des Blockbusters "Trolls" aus dem Jahr 2016 bekommt wieder musikalische Unterstützung aus höchsten Popkreisen. Timberlake hat den Soundtrack produziert, zusammen mit dem Grammy- und Oscarpreisgekrönten Komponisten Ludwig Göransson (35). Auch viele der Songs, die unter anderem mit Kelly Clarkson (37, "Because Of You"), Mary J. Blige (49, "Family Affair") oder Anna Kendrick (34, "Pitch Perfect") aufgenommen wurden, stammen aus Timberlakes Feder.

Die erste Single "The Other Side" ist inklusive Video am heutigen Mittwoch veröffentlicht worden. Es handelt sich um ein Duett von Timberlake mit der R&B-Sängerin SZA (29, "All the Stars"). Das Video dürfte bei dem ein oder anderen Erinnerungen an frühere MTV-Zeiten wecken: Es ist laut Pressemitteilung bewusst retro gehalten und soll an die Hip-Hop-Videos der Neunziger erinnern, wofür sogar die Fisheye-Optik zum Einsatz kam.

"Trolls 2 - Trolls World Tour" kommt am 23. April in die deutschen Kinos. Mit dabei sind auch Lena Meyer-Landrut (28, "Better") und Mark Forster (37, "Sowieso") als Stimmen der Trolls Poppy und Branch.