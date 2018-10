Wenn bei einem Musiker die Stimme versagt, führt kein Weg an einer Konzertabsage vorbei. So auch bei Justin Timberlake (37, "Man Of The Woods"), der deswegen schweren Herzens sein New-York-Konzert absagen musste. Via Instagram verkündete er all seinen Fans, die bereits Tickets für den Auftritt hatten, diese traurige Nachricht. Seine Ärzte hätten ihm dringend dazu geraten, so der Star.

"Meine Stimmbänder sind ernsthaft angeschlagen", gibt Timberlake auch den Grund für die Absage an. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, wie er verspricht: "Ich werde das wieder gut machen und die neue Show wird am 31. Januar stattfinden, an meinem Geburtstag."