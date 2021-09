K-Pop-Band "BTS" bei UN-Generalversammlung in New York

Die K-Pop-Band "BTS" haben ihrem Song "Permission to Dance" am Montag bei der UN-Vollversammlung präsentiert. Die weltweit berühmte Band unterstreichet mit dem Auftritt die Bedeutung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Mit einem Auftritt in der UN-Vollversammlung in New York hat die K-Pop-Boyband BTS die Bedeutung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unterstrichen. Die sieben Mitglieder der weltweit berühmten Band zeigten sich am Montag gemeinsam mit UN-Generalsekretär António Guterres und dem südkoreanischen Regierungschef Moon Jae In im Parlament der Vereinten Nationen und präsentierten dort ein Video ihres Songs "Permission to Dance", das sie vorab im leeren Sitzungssaal aufgenommen hatten.





BTS als Sondergesandte ausgezeichnet

Guterres sprach von einem "fantastischen Beitrag". Zuvor waren die BTS-Mitglieder von Moon zu "Sondergesandten des Präsidenten für zukünftige Generationen und Kultur" ernannt worden.

Die Vollversammlung ist das Parlament der Vereinten Nationen, in dem jedes Mitgliedsland eine Stimme hat. Höhepunkt der Sitzungsperiode ist jeden September die Generaldebatte der Vollversammlung, zu der Staats- und Regierungschefs aus aller Welt anreisen. Die diesjährige Generaldebatte beginnt am Dienstag.

Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind ein breit angelegtes Spektrum von Zielen, die sich die Weltgemeinschaft 2015 selbst gegeben hat. Bis 2030 wollen die Länder der Erde in 17 Kategorien substanzielle Fortschritte machen, darunter der Bekämpfung von Armut, Hunger und Klimawandel.