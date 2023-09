"Frau Nick, was ist an Ihrer Vagina so besonders?"

von Jana Felgenhauer und David Baum Die Kabarettistin Désirée Nick teilt gern aus. Diesmal gegen eine Gesellschaft, die ältere Frauen ins Abseits drängt. Ein Gespräch ohne Scham.

Frau Nick, wir möchten mit einer Frage einsteigen, die wir uns ausschließlich Ihnen zu stellen trauen.

Na, da bin ick ja mal jespannt!

Was ist an Ihrer Vagina so besonders?

Sie ist wesentlich attraktiver als mein Gesicht. Sie ist perfekt und alterslos, keinerlei Chirurgie. Nur leider kommt mir meine Vagina vor wie der Flughafen BER: Sie steht allen zur Verfügung, aber niemand will ihr einen Besuch abstatten. Deswegen schreibe ich in meinem Buch ein Kapitel über sie.