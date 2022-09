von David Baum Tina Turner, Justin Bieber oder Fürst Albert: Bald startet das Oktoberfest, und die Prominenz trifft sich wieder in der Käfer-Schänke. Der Gastronom Michael Käfer über sein Leben zwischen Hummer und Hendl – und warum das Oktoberfest nachhaltiger werden muss.

Herr Käfer, die Türsteher ihrer legendären Diskothek P1 galten als unbarmherzigste Deutschlands. Sind Sie selbst schon an einer Tür gescheitert?

Schauen Sie mich doch an, ich bin eher ein Typ, der nicht reinkommt. Wenn ich früher in eine Disco wollte, hab‘ ich vorher organisiert, dass mich ein Stammgast mitnimmt.

Wie praktisch, in diesem Fall selbst einen Club zu besitzen.

Ich sehe das frei nach Woody Allen: Was will ich in einem Club, der einen wie mich reinlässt.